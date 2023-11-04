صحة غزة: 12 شهيدا و54 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأمم المتحدة تأوي نازحين

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم السبت، سقوط 12 شهيدا وما يزيد على 54 جريحًا جراء استهداف مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالفسفور الأبيض النازحين في مدرسة الفاخورة بجباليا شمال غزة".

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد وجرح العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة للأمم المتحدة تأوي نازحين في شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى انتشال عدد من الشهداء وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "الفاخورة" التي تأوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا للاجئين.

ولفتت إلى نقل شهداء، بعضهم أشلاء متقطعة وإصابات بجروح مختلفة بعضها خطيرة إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا جراء الهجوم الإسرائيلي.