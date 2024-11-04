وسط دوي مدافع وصواريخ إسرائيل، أصرت فتاة لبنانية على الحفاظ على أناقتها مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار ساعتين يوميا، لتتمكن فتيات لبنان من الحفاظ على جمالهن وترتيبهن.



وقالت الفتاة موجهة كلامها إلى الجيش الإسرائيلي: "تعرفون أننا الفتيات اللبنانييات، حتى تحت الحرب نحب أن نكون أنيقات، ساعتين فقط نطلب منكم وقف إطلاق النار فقط للفتيات لو سمحتم".

واستغل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفيديو معلقا عليه: "كم جميل أن تصنع البسمة في الأوقات العصيبة، هذا الفيديو استوقفني وأراني حقيقة شعب لبنان، الذي يريد استرجاع الحياة، واستكمالا لاحتلال أراضي وحضارة وثقافة الدول العربية".

وأضاف أدرعي: "‏جميل روح هذا الشعب اللبناني الذي أقدم له نصيحة: أعهد عهدك وأجمع شملك وابن دولتك وعزز استقلالك وأملء هذا الشرق بثقافتك".

وردا على طلب الفتاة اللبنانية، قال الناطق باسم الجيش: "أما بالنسبة لسيدات لبنان فالتخلص من حزب الله وتفكيكه وتفكيك أسلحته أهم أكثر من كل شيء".

ودخلت الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق على لبنان يومها الـ 40 على التوالي، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في منطقتي الجليل الأدنى وجنوب الجولان، بينما خفف قيودا في تعليماته الاحترازية بالسماح بتجمعات تصل إلى ألفي شخص في بعض المناطق.

ومن جانبه، وسع "حزب الله" هجماته على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في شمالي إسرائيل، في وقت واصل فيه التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، بينما شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة بلدات لبنانية.