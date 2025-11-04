استشهاد 30 امرأة بمسيرة استهدفت تجمع عزاء شرق الأبيض بالسودان

قال مصدر طبي لروسيا اليوم مساء الاثنين، إن 30 امرأة لقين مصرعهن جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف منزل عزاء في قرية اللويب شرق الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في السودان.



وأضاف المراسل أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 49 امراة.

ووثق مقطع فيديو دخانا متصاعدا وأشخاصا مذعورين يهربون من مكان الغارة.



وقالت مواقع إخبارية محلية إن "قوات الدعم السريع" قصفت التجمع المدني.

وتقع منطقة اللويب بالقرب من إدارية خورطقت التابعة لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان التي تشهد منذ أيام توترا متصاعدا نتيجة العمليات العسكرية المتصاعدة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الإقليم، الذي يشهد منذ أسابيع غارات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تقارير عن خسائر بشرية وموجات نزوح متزايدة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة الهجمات بالطائرات المسيرة على المدن والمناطق المأهولة بما في ذلك مواقع للمنظمات الإنسانية ومخيمات النازحين، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة إيصال المساعدات بسبب انعدام الأمن واستهداف العاملين في المجال الإغاثي.

ومطلع الأسبوع الماضي، استعادت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد معارك عنيفة مع الجيش والقوات المساندة له، وأدى القتال إلى نزوح جديد للأهالي في ظل انقطاع الطرق المؤدية إلى الأبيض.