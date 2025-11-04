كوريا الشمالية تطلق صواريخ خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية أطلقت نحو عشر قذائف مدفعية من نظامها المتعدد للإطلاق الصاروخي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك تزامنًا مع الزيارة المشتركة التي قام بها وزيرا دفاع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه المياه قبالة شمال البحر الأصفر حوالي الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين، مضيفةً أنها لا تزال تحلل الوضع، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وجاء الإطلاق قبل أقل من ساعة من وصول وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إلى معسكر بونيفاس، جنوب المنطقة الأمنية المشتركة مباشرة داخل المنطقة منزوعة السلاح، في زيارة مشتركة للحدود المتوترة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو- بيك.

وعلى صعيد منفصل، أكد الجيش أن كوريا الشمالية أطلقت أيضًا 10 قذائف مدفعية أخرى حوالي الساعة الثالثة عصر السبت، أثناء محادثات القمة التي انعقدت بين الرئيس لي جيه ميونج والرئيس الصيني شي جين بينج في مدينة جيونج جو الجنوبية الشرقية بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "يراقب جيشنا عن كثب مختلف أنشطة كوريا الشمالية في ظل موقف دفاعي مشترك ثابت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على قدراته ووضعه القادر على الرد بقوة على أي تهديد".

في حين أن عمليات الإطلاق التي تقوم بها كوريا الشمالية باستخدام قاذفات صواريخ متعددة لا تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قاذفة الصواريخ المتعددة عيار 240 ملم تضع سول والمناطق المجاورة لها في مرمى النيران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، قبل أسبوع تقريبًا من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية بمناسبة قمة أبيك.