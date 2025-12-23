الشرطة الألمانية تلقي القبض على شاب ألماني - سوري بتهمة دعم تنظيم داعش

ألقت الشرطة الألمانية في منطقة فرانكونيا السفلى، القبض على شخص يُشتبه في دعمه لتنظيم داعش.

وأعلنت رئاسة الشرطة في فرانكونيا السفلى والادعاء العام في مدينة ميونخ، في بيان، أن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا متهم بالترويج لتجنيد أعضاء أو داعمين لـ"منظمة إرهابية" في الخارج.

غير أن البيان، لفت إلى أنه لا توجد مؤشرات على وجود خطط ملموسة لتنفيذ هجمات أو وجود تهديدات محددة صادرة عن المشتبه به، وجرى إيداع الشاب في الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.

وبحسب هذه التصريحات، جرى توقيف الشاب الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والسورية، يوم الخميس الماضي في دائرة كتسينجن.

واستطرد البيان، أنه بعد تحقيقات موسعة، تعزز الاشتباه في أنه قام بنشاط فعّال عبر إحدى خدمات المراسلة للترويج لتجنيد أعضاء وداعمين لتنظيم داعش، كما يُشتبه في أنه دعا آخرين إلى أداء قسم الولاء للتنظيم.

وأفادت السلطات، بأنه يُعْتَقَد أن شخصًا آخر، لم يُكشف عن جنسه، قد أدى بالفعل قسم الولاء لتنظيم داعش استجابةً لدعوة الشاب المحبوس حاليا.

ولم يتم الكشف بعد عن مزيد من التفاصيل في هذه الواقعة.