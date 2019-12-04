كمالا هاريس تنهي مسعاها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

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علقت كمالا هاريس حملتها للانتخابات الرئاسية بالحزب الديمقراطي الأمريكي أمس الثلاثاء، بعد شهور من انخفاض أرقام التصويت ، وفقا لشخصية مقربة من الموضوع.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء أن هاريس، عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، دخلت السباق بعد أن صنعت اسما لنفسها كمحققة شديدة في لجنة مجلس الشيوخ القضائية خلال جلسات تقرير بريت كافانو ووليام بار.

وجاءت هذه المهارات من سجلها كمدعية عامة في كاليفورنيا ومدعية قضائية والتي أكدتها خلال حملتها "لمقاضاة" الرئيس دونالد ترامب بشعارات "الحقيقة" و "العدالة".