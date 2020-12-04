 الشركة المسؤولة عن المراحل الإكلينيكية للقاح كورونا الصيني في مصر: التجارب لم تنته - بوابة الشروق
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الشركة المسؤولة عن المراحل الإكلينيكية للقاح كورونا الصيني في مصر: التجارب لم تنته

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:25 ص

علق الدكتور محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث المسؤولة عن التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا في مصر، على وقف تجارب اللقاحين الصينيين بالقاهرة، قائلًا: «اللي خلص عملية إدراج المشاركين لكن التجارب ماخلصتش».

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن المتابعة على المتطوعين للقاحين مستمرة لمدة عام، كي يتم التأكد من فعاليتهما.

ولفت إلى احتمالية أن تكون هناك تجارب أخرى بعد توزيع اللقاحين إذا ثبت أمان وفعالية كل منهما، مضيفًا أن الآثار الجانبية للقاحين على المتطوعين متوقعة وتحدث في جميع التطعيمات.

وأكد أن اللقاحين الصينيين لم يسجلا أي تأثير سلبي خطير على المتطوعين، مشيرًا إلى وجود نتائج أولية بطرح اللقاحين قريبًا حال استطاعت الحصول على الاستخدام الطارئ.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وقف استقبال متطوعين جدد ضمن التجارب التي تجريها الوزارة على لقاحي الصين لفيروس كورونا والتي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية، إن عدد المتطوعين في التجربة قبل وقفها وصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف متطوع رغم أن الشركة الصينية المسؤولة عن اللقاحين كانت تطلب من مصر إجراء التجارب على ستة آلاف متطوع.

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