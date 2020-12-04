الشرطة الألمانية: منفذ هجوم ترير أوقف سيارته «ودخن سيجارة»عقب الواقعة

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن منفذ هجوم الدهس في مدينة ترير أوقف سيارته ودخن سيجارة عقب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقال فرانتس-ديتر أنكر في جلسة خاصة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان المحل بولاية راينلاند-بفالتس إن ضباط الشرطة وجدوا الرجل البالغ من العمر 51 عاما واقفا عند مؤخرة سيارته، وأضاف: "نظر إلى قوات الطوارئ بابتسام"، ثم قبضت عليه قوات الأمن واحتجزوه.

وكانت السلطات القضائية قررت إيداع المتهم سجن الاحتياطي، بعد أن كان خيار الإيداع في مصحة نفسية مفتوحا بسبب مؤشرات وجود مرض عقلي محتمل.

وتم القبض على الرجل بتهمة القتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي الجسيم.

ويقول مكتب المدعي العام إنه كان ينوي "قتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الناس". ولا يزال الدافع غير معلوم حتى الآن. وتستبعد السلطات وجود دافع سياسي وراء الهجوم.