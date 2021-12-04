العسومي: تدشين النسخة الأولى من منتدى البرلمانيات العرب والمسلمات العام القادم في أوزباكستان

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، انزيلا نارباييفا رئيسة برلمان أوزباكستان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزباكستان، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.



كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة، حيث اقترح العسومي تنظيم البرلمان العربي لأول منتدى للبرلمانيات العرب والمسلمات، بحيث يتم تدشين النسخة الأولى منه على هامش المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي سوف ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برلمان أوزباكستان العام القادم 2022، مضيفا أن منتدى البرلمانيات العرب والمسلمات سوف يعقد بعد ذلك بشكل سنوي، وبمشاركة برلمانيات عرب ومسلمات من جميع الدول.



ومن جانبها، أشادت رئيسة برلمان أوزباكستان بهذا المقترح ورحبت به، مؤكدة على استعداد بلادها تسخير كافة الإمكانيات لاستضافة النسخة الأولى من هذا المنتدى.



وخلال المباحثات، أشادت رئيسة برلمان أوزباكستان بدور البرلمان العربي، وخاصة المبادرات الأخيرة التي أطلقها البرلمان العربي والشراكات التي دشنها مع العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، مشددة على أن برلمان بلادها يرغب في تأسيس شراكة مستدامة متعددة المجالات مع البرلمان العربي.



كما اتفق الجانبان على أن تعزيز العلاقات العربية الأوزباكستانية خاصة على مستوى الشعوب، يتطلب المزيد من البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة ليتعرف كل طرف على الآخر بشكل أكثر عمقاً، خاصة أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها في هذا الشأن. كما تم الاتفاق على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما.