لبنان تسجل 10 وفيات و1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في لبنان حتى اليوم السبت إلى 677 ألفا و 147 بعد تسجيل 1409 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8765 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 1401 من بين المقيمين و 8 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 677 ألفا و 147 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8765 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.