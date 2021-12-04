قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الوزارة تغطي ما بين 30 إلى 40% من السلع في السوق، وهي نسبة وصفها بـ"الكبيرة جدًا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، مساء الجمعة، أنّ الوزارة نجحت في حل أزمة ارتفاع سعر البيض بعدما وصل سعر الطبق إلى 60 جنيهًا، لكن تم الدفع بسبعة آلاف طبق للمجمعات الاستهلاكية فانخفض السعر إلى 42 جنيهًا.

وأكّد أن المخزون من السكر يكفي حتى شهر فبراير المقبل على الرغم من ناتج المحصول الجديد سيكون في شهر يناير المقبل، لافتًا إلى أن مخزون الأرز يكفي لعشرة أشهر ونصف مقبلة.

وأوضح أنّ هناك لجانًا تعمل على مدار الوقت بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، لمعرفة حجم الاستهلاك وحجم المزروع، مؤكدًا أن هناك خطة موضوعة بشكل مسبق.

ودعا المواطنين، إلى السماح لمفتشي التموين للعمل بحرية لمقاومة أي حالات غش تجاري، ونصح بالشراء من مكان موثوق بها.