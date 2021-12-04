 التموين: مخزون السكر يكفي حتى فبراير.. والأرز لـ 10 أشهر ونصف - بوابة الشروق
السبت 4 ديسمبر 2021 2:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

التموين: مخزون السكر يكفي حتى فبراير.. والأرز لـ 10 أشهر ونصف

أرشيفية
أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:33 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 12:33 ص

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الوزارة تغطي ما بين 30 إلى 40% من السلع في السوق، وهي نسبة وصفها بـ"الكبيرة جدًا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، مساء الجمعة، أنّ الوزارة نجحت في حل أزمة ارتفاع سعر البيض بعدما وصل سعر الطبق إلى 60 جنيهًا، لكن تم الدفع بسبعة آلاف طبق للمجمعات الاستهلاكية فانخفض السعر إلى 42 جنيهًا.

وأكّد أن المخزون من السكر يكفي حتى شهر فبراير المقبل على الرغم من ناتج المحصول الجديد سيكون في شهر يناير المقبل، لافتًا إلى أن مخزون الأرز يكفي لعشرة أشهر ونصف مقبلة.

وأوضح أنّ هناك لجانًا تعمل على مدار الوقت بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، لمعرفة حجم الاستهلاك وحجم المزروع، مؤكدًا أن هناك خطة موضوعة بشكل مسبق.

ودعا المواطنين، إلى السماح لمفتشي التموين للعمل بحرية لمقاومة أي حالات غش تجاري، ونصح بالشراء من مكان موثوق بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك