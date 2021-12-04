«الأهلى المصرى» و«العربى الأفريقى» يوافقان على منح 2 مليار جنيه لشركة «كونكريت بلس للإنشاءات»

وافق بنكا الأهلى المصرى والعربى الافريقى الدولى على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات.

وقالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن التسهيلات التى وافق البنكان على منحها للشركة تهدف للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات المسندة اليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة العلمين الجديدة.

ويصل اجمالى تعاقدات «كونكريت بلس» مع هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة العلمين الجديدة حوالى 15 مليار جنيه، حيث انتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «مزارين» على مساحة 170 فدانا بحجم أعمال 6 مليارات جنيه، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 6 مليارات جنيه، بالاضافة إلى توسعات جديدة فى المشروع تم إسنادها مؤخرا بقيمة تتراوح ما بين 2 ــ 3 مليارات جنيه.

أضافت المصادر أن التسهيلات تأتى ضمن مبادرة البنك المركزى بتمويل نشاط المقاولات بفائدة 8%.

واستجابة لتزايد المشروعات القومية ولدعم الشركات للاسراع بالتنفيذ، قرر البنك المركزى فى مايو 2020، ضم قطاع المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى، وتنص المبادرة على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 8% متناقصا.

وبلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ لصالح شركات المقاولات نحو 102 مليار جنيه حتى مايو 2021، تبعا لتصريحات يحيى أبوالفتوح ــ نائب رئيس البنك فى وقت سابق، مضيفا أن ارتفاع المحفظة نتج عن الطفرة التى حدثت فى السنوات الأخيرة للمشروعات القومية الكبيرة، وما يتم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية وطرق ومشروعات إسكان ومدن جديدة.

ويساهم البنك الأهلى المصرى ـــ تبعا لابوالفتوح ــ فى تمويل المشروعات القومية من خلال القروض سواء للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية أو من خلال تمويل شركات التطوير العقارى والمقاولين، كما يشارك فى تمويل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكهرباء ونقل الكهرباء.