ما هي أهم مفاجآت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر؟

إذن ، ما هي أهم الأشياء التي تمخضت عنها مرحلة دور المجموعات في البطولة؟

ربما يكون معظم المرشحين - باستثناء بلجيكا وألمانيا - قد نجحوا بالتأهل من مجموعاتهم ، لكنها لم تكن رحلة سلسة.

جاءت المفاجأة الأولى في اليوم الثالث عندما فاجأت السعودية، المصنفة 51 في العالم، الأرجنتين.

ولكي لا تكون أدنى من نظيرتها الآسيوية، حذت اليابان حذوها في اليوم التالي عندما تغلبت على ألمانيا على الرغم من تأخرها بركلة جزاء مبكرة، وكررت ذات حيلة العودة في النتيجة ضد إسبانيا في المباراة الأخيرة لتتصدر المجموعة.

لكن للإنصاف، مع تطور المجموعة الخامسة في نهاية المطاف، ربما كانت المفاجأة الأكبر هي فوز كوستاريكا على اليابان في مباراتهما الثانية.

يبدو أننا قد رأينا خفوت نجم بلجيكا، ومن المؤكد أن خط دفاعهم المتعثر قد انكشف أمام الأداء المغربي النابض بالحياة، وخرج فريق روبرتو مارتينيز، المصنف الثاني في العالم، من البطولة.

حتى فرنسا والبرازيل لم تكونا في مأمن من نتيجة مفاجئة. ربما جاءت هزيمة فرنسا 1-0 أمام تونس بعد أن أجرى ديدييه ديشان 9 تغييرات على تشكيلته الأساسية، لكنها كشفت عن بعض التصدعات في دفاع بطل العالم. الأمر نفسه ينطبق على البرازيل، التي أجرت 9 تغييرات في خسارتها 1-0 أمام الكاميرون.

في النهاية، تشارك دول من القارات الست في أدوار خروج الخاسر لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووفقا لتحليل شركة الإحصاء نيلسن غراسينوت Nielsen Gracenote ، كان فوز الكاميرون على البرازيل هو المفاجأة الثانية عشرة (المباراة التي كانت فرص فوز الكاميرون فيها بين 16.7في المئة و 33.3 في المئة) أو صدمة (أقل من 16.7في المئة) من البطولة حتى الآن.

وبالتالي، فقد تميزت بطولة كأس العالم 2022 بمفاجآت وصدمات في دور المجموعات أكثر من أي من البطولات الست الأخرى التي ضمت كل منها 32 فريقا ، وتجاوزتالرقم القياسي السابق البالغ 9 صدمات في بطولتي كأس العالم 2002 و 2010.

بدا أن هزيمة الأرجنتين أمام السعودية ( كان هذا الاحتمال فقط 8.7 في المئة) ستكون الصدمة الوحيدة في مرحلة المجموعات حتى انضم إليها فوز الكاميرون على البرازيل ( كانت فرص الكاميرون فقط 5.9 في المئة)، على الرغم من أن فريق السيليساو تأهل بالفعل وأجرى 10 تغييرات.

الأسماء الكبيرة لا تزال تحقق الإنجازات ...

تم طرح أسئلة حول النجوم في هذه النسخة من كأس العالم، هل ما زالوا قادرين على تحقيق الإنجاز؟ هل يمكنهم فعل ذلك في الصحراء؟

الإجابة بنعم مؤكدة فيما يتعلق بالعديد منهم.