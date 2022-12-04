ما هي أهم مفاجآت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر؟

ويُعد الهولندي كودي غاكبو بالفعل أحد أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا، لكن يبدو أن سعر اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، قد ارتفع بعد أن أصبح أول لاعب من دولة أوروبية يسجل في جميع مباريات المجموعة الثلاث منذ عام 2002.
وقد وصف كريس ساتون، المحلل في بي بي سي، فوزهم 2-0 على صربيا بأنه "استعراض للسلطة الحقيقية" حيث كان الهدف الثاني الرائع لريتشارليسون علامة بارعة على أن البرازيل موجودة في المدينة.
وكانت خسارة نيمار بسبب الإصابة مخيبة للآمال، لكن مع تألق فينيسيوس جونيور ورافينيا على الجناحين ووجود غابرئيل ومارتينيلي وأنطوني في كرسي الاحتياط، مازال رصيد الفريق يُحسد عليه.
إلى جانب ذلك، قد يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى اللعب في الدور الثاني لتعزيز حملتهم في الطريق إلى النهائي، وقد يشمل ذلك مواجهتين ضد إسبانيا والأرجنتين.
ومع بقاء ثياغو سيلفا صلبا في خط دفاعه، وكاسيميرو بالمستوى الذي فاز به بكل شيء على مستوى النادي، والمهاجمين الذين يمكنهم التسجيل من أي مكان، يمكن القول إن الفائز بكأس العالم 5 مرات يظل هو الفريق الذي يجب التغلب عليه إذا أردت الفوز بالبطولة.
ماذا تعلمنا أيضا؟
•تستمر المباريات لفترة أطول: حتى الآن، كان هناك 525 دقيقة إضافية من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباريات كأس العالم، وهذا يعادل ما يقرب من 6 مباريات إضافية. من المؤكد أن المشجعين يحصلون على قيمة مقابل أموالهم.
•عدد أهداف أقل من آخر نسختين من نهائيات كأس العالم، خاصة في الشوط الأول: 2.5 هدف لكل مباراة هو الأدنى في نهائيات كأس العالم الثلاث الماضية، مع إحراز ما نسبته 36 في المئة فقط من تلك الأهداف في الشوط الأول.
•سددت الفرق عددا أقل وأفضل من التسديدات: 22.3 لكل مباراة ، ولكن مع أفضل معدل تمريرات في كأس العالم على الإطلاق بلغ 11.2 في المئة، على الرغم من أن 8 في المئة من الأهداف جاءت من خارج منطقة الجزاء.
•تمرر الفرق أكثر: فقد بلغ المتوسط 960 تمريرة في المباراة الواحدة، وهو معدل أكبر من أي دورة أخرى.
أرقام حيوية
•الأكثر تهديفا: 3 أهداف ويتشارك في ذلك كل من ألفارو موراتا (إسبانيا)، وكيليان مبابي (فرنسا)، وماركوس راشفورد (إنجلترا)، وكودي غاكبو (هولندا)، وإنر فالينسيا (الإكوادور).
•الأكثر تسديدا: كيليان مبابي فرنسا 16
•الأكثر تمريرا:هاري كين إنجلترا 3
•أكثر من صنع فرصا: أنطوان غريزمان فرنسا 11
•أكثر من لمس الكرة: رودري إسبانيا 481
•أكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم: كيليان مبابي (فرنسا) وجمال موسيالا (ألمانيا) 35
•أنجح تمريرات: رودري إسبانيا 431
•أكثر عرضيات: كريستيان إريكسن الدنمارك 30
•أنجح مراوغات: جمال موسيالا ألمانيا 19
•الأكثر إنتزاعاً للكرة: أشرف حكيمي (المغرب) وإبراهيما كوناتي (فرنسا) 13
•أغلب الاعتراضات الناجحة: بيدرو ميغيل قطر 8
•أكثر حارس أنقذ مرماه: فويتشيخ شتشيسني بولندا 18