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كأس العالم.. جيرو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:54 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 5:54 م

أصبح الفرنسي، أولفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بعد هدفه في مرمى بولندا في دور الـ16 من كأس العالم.

وسجل جيرو هدف التقدم على بولندا، ووصل للهدف 52 ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب الديوك متفوقا على تييرى هنري.

وتقدم جيرو بالهدف الأول لفرنسا قبل دقيقة واحدة من انتهاء الشوط الأول، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، قبل أن يخطف مهاجم الديوك الهدف الافتتاحي.

وسيطر منتخب فرنسا على أغلب مجريات الشوط الأول، وهدد مرمى بولندا في أكثر من مناسبة، حتى خطف هدف التقدم.

وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط، فيما قد تأهل بولندا كوصيف للمجموعة برصيد 4 نقاط، ويلعبان الآن في دور الـ16 من المسابقة.

 


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