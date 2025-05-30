ترامب: نقترب من التوصل لتسوية بشأن غزة والاتفاق مع إيران غير مستبعد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غزة بات قريباً جداً، مرجّحاً أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، قائلاً: "قد نسمع خبراً اليوم أو غداً".

وأكد ترامب أن "الاتفاق بات وشيكاً"، مشيراً إلى أن بلاده تلعب دوراً محورياً في التوصل إليه.

وقد وافقت إسرائيل بالفعل على مقترح أمريكي تقدّم به المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة على حركة حماس للقبول به.

ويقترح الاتفاق الأمريكي آلية معقدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً تمهّد لتهدئة دائمة، مع تقديم واشنطن ضمانات تلتزم بموجبها إسرائيل بعدم خرق الهدنة.

وفي ما يخص الملف الإيراني، قال ترامب: "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الأمر ببساطة". وأضاف: "إيران تريد اتفاقاً نووياً، ونحن لا نرغب في تفجيرها"، مشيراً إلى وجود "فرصة لاتفاق مع إيران في المستقبل غير البعيد".

تصريحات ترامب تعكس تصعيداً دبلوماسياً من جهة، ومناورة سياسية من جهة أخرى، في ظل تصاعد التوتر في غزة والانقسام الدولي حول سبل إنهاء الحرب.