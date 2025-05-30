قلق في أوروجواي ومدريد حول فالفيردي المصاب قبل تصفيات المونديال وكأس العالم للأندية

يعاني فيدي فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد، من إصابة في العصب الوركي القطني، مما يهدد مشاركته مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 ضد باراجواي وفنزويلا يومي 6 و11 يونيو المقبل.

رغم رغبته الكبيرة في تمثيل بلاده، يأمل ريال مدريد أن يعفيه المدرب مارسيلو بيلسا من المعسكر الدولي كي يواصل تعافيه ويكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تُعد من أولويات النادي.

فالفيردي أصيب خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد يوم 24 مايو، وهو حاليًا في راحة تامة ويخضع للعلاج الفيزيائي لتحسين حالته. وتُقدّر فترة غيابه من 10 إلى 15 يومًا، ما يجعله في وضع معقد بالنسبة للمنتخب.

وقد شارك فالفيردي هذا الموسم في 59 مباراة من أصل 62 لعبها ريال مدريد، لكنه عانى من مشاكل بدنية خلال الشهرين الأخيرين من الموسم، مما أدى إلى تفاقم إصابته.

ريال مدريد يتمنى أن يتمكن اللاعب من استكمال فترة تعافيه والعودة في 9 يونيو استعدادًا لبداية عهد المدرب الجديد تشابي ألونسو مع الفريق.