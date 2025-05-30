تقرير: الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق دائم مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

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يصر الاتحاد الأوروبي على أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه في النزاع التجاري مع الإدارة الأمريكية اتفاقا دائما.

وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية العامة: "إذا توصلنا إلى اتفاق، فلا يجوز أن يتم فرض رسوم جمركية جديدة بعد بضعة أيام فقط."

أوضح لانج أنه إذا تعذر إيجاد حل مستقر، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية مضادة. وأضاف المفاوض الأوروبي: "لن نسمح لأنفسنا بأن نتعرض للضغط أو الابتزاز."

ويتواجد لانج حاليا في واشنطن لإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.

وأمام الجانبين حتى 9 يوليو للتوصل إلى اتفاق. وإذا فشلا في ذلك، يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية عالية على واردات الاتحاد الأوروبي.