جارناتشو بديل لويس دياز في خطط النصر الصيفية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي النصر السعودي وضع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، ضمن قائمة أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية، تحسبًا لفشل مفاوضاته مع نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز.

ويسعى النصر لتدعيم خطه الهجومي بصفقة كبيرة، ويُعد دياز الخيار المفضل حاليًا، إلا أن تعقيدات المفاوضات دفعت إدارة النادي إلى إعداد خطة بديلة تتمثل في غارناتشو (20 عامًا)، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحفي الموثوق بن جاكوبس، فإن مسؤولي النصر أبدوا اهتمامًا جادًا بالنجم الأرجنتيني، واعتبروه خيارًا مثاليًا حال تعثر صفقة دياز.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل سياسة النصر المستمرة لتعزيز صفوف الفريق بنجوم من العيار الثقيل، في وقت تتواصل فيه الأحاديث حول مستقبل كريستيانو رونالدو وتجديد عقده مع النادي.