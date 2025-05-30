أعرب جيريمي فريمبونج، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف الريدز، وذلك بعد حسم صفقة انتقاله من باير ليفركوزن الألماني.

وقال جيريمي فريمبونج في تصريحات رسمية: "كان الأمر سهلاً للغاية.. لقد جاء ليفربول وأعرب عن اهتمامه، ومن الواضح بالنسبة لي أن الأمر كان بديهيًا".

وأضاف الظهير الأيمن الهولندي: "بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بـ مهما فعلتم، فقط نفذوا ما تريدون، وتحدثت مع وكلائي: فقط نفذوا ما يريدونه".

وتابع: "رسالتي لجماهير ليفربول؟ سأبذل قصارى جهدي مع الفريق، وآمل أن نفوز معًا، ونحتفل معًا، ونحقق كل شيء.. أنا متحمس جدًا لوجودي هنا. شكرًا لكم على قبولي، ولن أخذلكم، وسأمنحكم الطاقة التي تحتاجونها".

وأكمل: "تحدثت مع أرني سلوت، المدير الفني لليفربول عدة مرات، ويبدو متفائلًا للغاية.. يقول إنني قادر على جلب الكثير من الطاقة ومهاراتي وسرعتي إلى الفريق.. عندما يتحدث المدرب عنك بإيجابية، فهذا يمنحك ثقة كبيرة بأنه يؤمن بك".

وواصل: "أنا متحمس جدًا للعمل مع آرني سلوت.. حتى عندما كنت في منتخب هولندا، كان بعض لاعبي فينورد يخبرونني عنه ويقولون إنه أفضل مدرب من الممكن أن تعمل معه وأشياء من هذا القبيل".

وأتم جيريمي فريمبونج تصريحاته قائلًا: "لطالما سمعت أشياء جيدة عن المدرب أرني سلوت.. الآن سيكون مدربي، لذا أنا متحمس لذلك".