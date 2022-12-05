أحمد موسى: المقربون من الرئيس السيسي يعلمون أنه شخص بسيط جدا

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك على هامش افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأبدى "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت، إعجابه الشخصي بتلك الزيارة معقبا: "بصراحة الموضوع عجبني"، ورد سبب إعجابه إلى كشف الزيارة عن دعم الأهالي والمواطنين في القرى لجهود الرئيس السيسي.

وأشار إلى اطلاع الرئيس على عدد من المنشآت الجديدة، والتي من بينها المدرسة والمركز التكنولوجي الذي سيصبح فيما بعد نموذجا لجميع مراكز مبادرة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية معقبا: "نموذج يوم الخميس ده هيكون عندنا في (شطوره) بلدي وقريتي، وجميع قرى مبادرة حياة كريمة البالغة 4500 قرية على مستوى الجمهورية".

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي للمدرسة وتجوله في الشوارع بين المواطنين؛ كانت فوق مستوى تطلعات الأهالي، معقبا:" كانت ولا في الخيال.. ولا في حلم أي حد يجد الرئيس متواجدا معه ويكلمه".

وأكد أن المقربين من الرئيس السيسي يعلمون أنه شخص بسيط جدا، متابعا: "حتى لما تكلمه يرد بمنتهى البساطة.. وهو ما شاهدناه في معاملته مع الأطفال وإهدائهم بعض الهدايا العينية"، منوها بأهمية تواجد رئيس مصر مع الأهالي في القرى والنجوع.

وأوضح أن أن مبادرة حياة كريمة ستتضمن رصف جميع طرق القرى وتجميل البيوت من أجل إضفاء طابع ذات شكل حضاري عليها، منوها بإنشاء "المركز التكنولوجي" في جميع قرى المبادرة الرئاسية الفترة القديمة، مشيرا إلى أهميته في تقديم جميع الخدمات المتواجدة في المدينة إليكترونيا؛ وذلك من أجل تسهيل وتيسير الحياة على أهالي القرى.