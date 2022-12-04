ضبط سيارة محملة بـ 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة تموينية بمركز حوش عيسى، فى إطار جهود المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 30 شيكاره دقيق بلدي مدعم مهرب قام صاحبها بتجميعهم لاعاده بيعهم في السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعه وتم التحفظ علي السياره والمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.