سلطات دونيتسك: أوكرانيا تستهدف مدنا في الإقليم بـ24 قذيفة

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قصفت القوات الأوكرانية مدينتي دونيتسك وجورلوفكا، وأطلقت ما مجموعه 24 قذيفة، حسبما أفاد مكتب تمثيل إقليم دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وصرح المكتب في بيان، اليوم الأحد، بأنه "جرى تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه منطقة نيتايلوفو في مدينة دونيتسك باستخدام 12 قذيفة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المكتب أن القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف على قرية جورلوفكا، و5 قذائف على منطقة بتروفسك في دونيتسك.

وأفاد المكتب، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت مركز مدينة دونيتسك بصاروخين من راجمة "جراد".

وذكر أنه قد "جرى تسجيل إطلاق نار من طرف الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه منطقة تونينكوي في مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق صاروخين من راجمة جراد بي إم-21".

ويعد هذا ثاني قصف لمركز دونيتسك خلال حوالي نصف ساعة، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ جراد على منطقة فوروشيلوفسكي.