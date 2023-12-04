مكتب هنية يرد على سمير غطاس بشأن تشكيكه في استشهاد أفراد من عائلة رئيس حماس بالخارج

ردّ مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، على تصريحات للمفكر السياسي والاستراتيجي سمير غطاس كذّب فيها استشهاد عدد من أفراد عائلة هنية وادعى أنهم موجودون خارج غزة ويستثمرون في تركيا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها المكتب إلى برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، وهو البرنامج الذي شهد إدلاء غطاس بتصريحاته خلاله.

وقال مكتب هنية: «هل يُعقل أن المدعو سمير غطاس يُستضاف على قناتك ليهاجم الأخ رئيس الحركة، وبهذا الكذب الصريح ويدعي أن أبناءه يستثمرون في تركيا؟.. ألم يعلم غطاس أن جميع أبناء وأسرة الأخ أبو العبد (هنية) هم الآن في غزة، ويعيشون في أماكن الإيواء مع أبناء شعبهم في شمال القطاع وجنوبه؟، ولا يوجد في الخارج إلا ابن واحد مع والده، وهو الذي استشهدت ابنته رؤى طالبة كلية الطب في غزة».

وأضاف: «ينفي هذا الرجل (غطاس) ارتقاء شهداء من أسرة أبو العبد، وقد استشهد من أسرته حفيديه وعدد من أبناء أخيه وبنت أخته وزوجها وأولادها وأبناء عمه وهم أخوة زوجته أم العبد ونساء وأحفاد لهم. ألم يعلم أن ابن عم أبو العبد وهو نائب مختار العايلة استشهد هو وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأولادهم وأخته وزوجها وأولادها في ضربة واحدة».

وتابع: «ألم يعلم غطاس أن أبناء خالة أبو العبد استشهد خمسة منهم؟، ألم يعلم أن زوجة ابنه همام استشهدت أمها وأخوها وأختها وأولاد أخوها وأولاد أختها؟، ألم يعلم غطاس أن زوجة معاذ ابن أبو العبد استشهد أخوها، هؤلاء ما يقارب الخمسين شهيدا من أقارب أبو العبد وذريته فداء للوطن، ولا أظن أن رئيس الحركة بحاجة إلى شهادة من سمير غطاس فهو أسمى من ذلك».

كما تضمن رد مكتب حماس، رسالة عتاب للإعلامي عمرو أديب بالقول: «نحن في مكتب رئيس الحركة نعتب على عمرو (أديب) وهو يستضيف هذا الرجل ويمنح المساحة ليسيء لعلاقة مصر بغزة وفلسطين ولعلاقة حماس بمصر ويكذب زورا وبهتانا على رئيس الحركة التي تدافع عن شعبها وعن الأمن القومي المصري».