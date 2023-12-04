متحدث حملة حازم عمر: البرنامج الانتخابي يظل نظريا حتى تطبيقه وإثبات نجاحه أو كفاءته

قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن خوض مرشحهم للانتخابات الرئاسية يعني أن لديه رؤية لحل المشكلات القائمة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ البرنامج الانتخابي يبقى نظريًّا إلى حين تطبيقه ويثبت نجاحه أو كفاءته.

وأوضح الشقنقيري، أن المرشح الرئاسي يعرض رؤيته ويعلن الضمانات من أجل نجاح هذه الرؤية.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية قائمة في الفترة الحالية تحتاج وقتا لحلها، لكنّ هناك حاجة لإجراءات يمكن أن تساهم في تخفيف الأزمة.

وأوضح أن من يتولى الحكم أو يقدم برنامجا انتخابيا عليه تقديم برنامج يتضمن توضيح هذه الإجراءات لحين الانتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يجعل الاقتصاد مستقرا ولا يتأثر بالصدمات.

ونوه بأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب أن يكون هناك تنوع في الإنتاج المحلي سواء زراعيا أو صناعيا وإزالة عوائق الاستثمار ، وإعادة تأهيل سوق العمالة بما يساهم في سد العجز.