شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الإنترنت بمدينة غزة وشمال القطاع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، مساء اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات «الثابتة والخلوية والإنترنت» بشكل كامل في مدينة غزة وشمال القطاع.



وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وذلك نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر».



وأكدت الشركة أن «طواقمها تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانياً لاسترجاع تلك الخدمات».





أهلنا الكرام في الوطن الحبيب،



نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وذلك نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر. — Paltel (@Paltelco) December 4, 2023



واستُشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15899 شهيدا و42 ألف مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.



وكان المكتب الحكومي قد ذكر السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.