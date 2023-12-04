عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل في حيي الزيتون والشجاعية من مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال قصفت عشرات المنازل في حيي الزيتون والشجاعية، على رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف ان طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته استهدفت عشرات المحال التجارية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.