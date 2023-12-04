محافظ الوادي الجديد يلتقي سفير إندونيسيا لبحث فرص التعاون المشترك

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، لطفي رؤوف سفير إندونيسيا لدى مصر، خلال زيارته الثانية للمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتنموية المختلفة.

وأكد الزملوط، خلال اللقاء، حرص المحافظة على تعميق جسور التعاون وتقديم كل التيسيرات للاستثمارات الأجنبية الجادة، مثمنًا تفقد السفير لعدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال جولته بمراكز المحافظة لدراسة فرص ومقومات التعاون المستقبلي.

وأعرب عن تقديره للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.