منظمة مراسلون بلا حدود تكرم صحفيين في غزة وأوكرانيا

كرمت منظمة مراسلون بلا حدود أمس الثلاثاء صحفيين في مناطق الحرب لعملهم في ظل الضغط وفي ظروف تتسم بالخطورة، وذلك من خلال الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية لحرية الصحافة.

وتم منح الجائزة في فئة" التأثير" للصحفية الأوكرانية ناتاليا هومينجوك، التي وثقت من خلال منظمتها " ذا ريكونينج بروجيكت" جرائم الحرب وركزت على مسؤولية روسيا عن ترحيل الأطفال الأوكرانيين. ودفع هذا العمل، بجانب أمور أخرى، محكمة العدل الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تم تكريم وائل الدحدوح، رئيس مكتب الجزيرة في غزة عن فئة " الشجاعة". وعلى الرغم من خسارة أفراد من أسرته والخطر الكبير، قام الدحدوح بتغطية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقد قٌتلت زوجته وأحد أحفاده وثلاثة من أبنائه في الصراع، كما أصيب الدحدوح نفسه.

وتم تكريم الصحفي الهندي رافيش كومار في فئة " الاستقلالية"، حيث جعله التزامه نحو الصحافة الحرة على الرغم من الضغوط السياسية وتغطيته للقضايا المهمشة صوتا بارزا داخل الهند المتزايدة في السلطوية.

وذهبت جائزة الصحافة الاستقصائية الأفريقية للصحفية مريم أودراوجو من بوركينافاسو. فقد ركز عملها على العنف الجنسي في سياق الإرهاب. وحصل على جائزة مراسلين بلا حدود للتصوير المصور البلجيكي جايل تورني لتوثيقه تداعيات أزمة الأفيون في الولايات المتحدة، وخاصة فيلاديلفيا.