استشهاد 4 أطفال في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين أمام تكية طعام ومخبز بمخيم النصيرات

استشهد خمسة فلسطينيين في حصيلة أولية، غالبيتهم أطفال، صباح اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا لمواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، باستشهاد خمسة مواطنين بينهم 4 أطفال في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين أمام تكية طعام، ومخبز بلدي، في بلوك «c» شرق مخيم النصيرات.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 18 مواطنا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال وسط القطاع وجنوبه منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,502 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.