وزير النقل اللبناني: انتظام رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية حتى منتصف ديسمبر الجاري

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، اليوم الأربعاء، انتظام رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن حمية قوله ، بعد اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، :"اطلعت الرئيس ميقاتي على حسن سير العمل في المرافق التابعة لوزارة الاشغال العامة وأهمها مطار رفيق الحريري الدولي"، مشيرا إلى أن "كل شركات الطيران طلبت معاودة تسيير رحلاتها من بيروت وإليها ، وبالتالي نحن نعطي موافقات في اليوم ذاته حتى اننا بدأنا بإعطاء الموافقات منذ يوم الأربعاء الماضي ".

وأضاف أنه "حتى منتصف الشهر الحالي ستكون معظم رحلات الشركات العربية والاجنبية منتظمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة" ، لافتا إلى أن "المرافئ البحرية تعمل على قدم وساق خلال الحرب وبعدها وما زلنا نعمل على القاعدة ذاتها وهي توفير الخدمة السريعة لكل التجار على مساحة الوطن".

وأكد حمية أن "وزارة الاشغال العامة والنقل بدأت منذ اليوم الأول لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بفتح كل الطرقات والورش ما زالت تعمل في بعض المناطق لا سيما في النبطية وفي محافظة الجنوب"، مشيرا إلى "بدء العمل في منطقة الضاحية الجنوبية وفي محافظة بعلبك-الهرمل والبقاع الغربي منذ الاربعاء الماضي، ويمكننا القول ان كل طرق لبنان تقريبا باتت سالكة".

وتابع :"أطلعنا رئيس الحكومة على موضوع المعابر الحدودية بالتفاصيل ونحن نعمل الآن على المعابر الشمالية ، بعد أن أصبح معبر المصنع سالكا فقد قام العدو الاسرائيلي بقصف جسور على الأنهر ، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف واعتمادات مالية وهي متوافرة من الدولة اللبنانية ولكن الموضوع يحتاج الى بعض الوقت ، وهذا الأمر محور نقاش ومتابعة أسبوعية مع الرئيس ميقاتي".