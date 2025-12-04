مدير مجمع الشفاء في غزة: 42 ألف جريح يحتاجون إجراء عمليات عاجلة

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، إن من بين 170 ألف جريح، هناك 42 ألف حالة بحاجة عاجلة لإجراء عمليات جراحية.

وأشار أبو سلمية، إلى أن المستشفى يواجه نقصًا حادًا في غرف العمليات وغرف العناية المركزة، إضافة إلى الحاجة الماسة للمواد والأجهزة الطبية.

وشدد على أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لتلبية احتياجات الجرحى، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الحيوية.

وفي السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.