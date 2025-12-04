شهدت لجنة رقم 52 بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمنطقة الرمل في الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. وأكد المستشار أحمد السيد، رئيس اللجنة، انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجنة، وتسهيل إجراءات دخول الناخبين والتصويت.

وسجلت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في الإقبال، مع التزام كامل بالإجراءات التنظيمية، فيما تواصل اللجان بالدائرة الثانية استقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق الرسمي.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية، ومقرها منطقة الرمل، التي تضم لجنة عامة واحدة و47 مقرًا انتخابيًا و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت.

ويختار الناخبون ثلاثة مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم: أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي (حزب مستقبل وطن)، حازم الريان (حزب حماة الوطن)، والمستقلون: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي.