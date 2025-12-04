مرشحان بالمنيا يعلنان انسحابهما من انتخابات النواب 2025 قبل جولة الإعادة

أعلن مرشحان في الدائرة الخامسة بمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا انسحابهما من سباق انتخابات مجلس النواب، بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة إلغاء نتائج الجولة الأولى، وحددت يومي 10 و11 ديسمبر الجاري لإجراء جولة الإعادة.

وأوضح المرشح عبد الناصر البرباوي، بدائرة مركز ومدينة أبو قرقاص، أنه قرر عدم الاستمرار في خوض مرحلة الإعادة، عقب إبطال الانتخابات السابقة من قبل المحكمة الإدارية العليا. وأضاف أنه قام بإرسال قراره رسمياً للهيئة العليا للانتخابات بالمنيا والقاهرة، بالإضافة إلى إنذار على يد محضر، مطالبًا برفع اسمه من كشوف المرشحين.

كما أعلن محمد عاطف حمد، المرشح المستقل بذات الدائرة، انسحابه من المنافسة في الجولة المقبلة، قبل أيام من انطلاق عملية التصويت مجددًا، ونشر بيانًا على صفحته الرسمية أكد فيه اكتفائه بما حققه خلال المرحلة السابقة التي أُلغيت نتائجها، معربًا عن رضاه التام بتجربته الانتخابية وبالدعم الذي تلقاه من الناخبين.

وتشهد الدائرة الخامسة حالة من الزخم الانتخابي بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل مصطفى التوني، ما أدى إلى إعادة الانتخابات من جديد.

ويتنافس في الدائرة 30 مرشحًا على مقعدين، وسط استعدادات مكثفة قبل بدء الجولة الأولى التي ستُجرى خارج مصر أيام 8 و9 ديسمبر، وداخل مصر أيام 10 و11 ديسمبر الجاري.