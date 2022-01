انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسائق يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة جنونية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

تظهر لقطات المراقبة في إسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول الخط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.

تلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.

لحسن الحظ لم يصب أحد في حادثة التي وقعت في 30 ديسمبر من العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

توقفت السيارة على الخط، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اتصل الركاب بالإسعاف والشرطة أثناء الحادث.

A driver has wrongly made his/her way to the tram rails and then got trapped somewhere along the railway until a tow truck came to move the car out of the rails in Fatih district of Istanbul, Turkiye. pic.twitter.com/U56nQt1wX3