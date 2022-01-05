 بالفيديو.. سائق يقود سيارته بسرعة جنونية على خط قطار الترام في إسطنبول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. سائق يقود سيارته بسرعة جنونية على خط قطار الترام في إسطنبول

علم تركيا
علم تركيا

نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:42 ص

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسائق يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة جنونية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

تظهر لقطات المراقبة في إسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول الخط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.

تلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.

لحسن الحظ لم يصب أحد في حادثة التي وقعت في 30 ديسمبر من العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

توقفت السيارة على الخط، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اتصل الركاب بالإسعاف والشرطة أثناء الحادث.

 

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