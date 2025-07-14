زعيم درزي: لن نسمح للأمن السوري بدخول السويداء ونطالب بحماية دولية

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قال زعيم روحي للطائفة الدرزية في سوريا، الاثنين، إنهم لن يسمحوا بدخول قوات الجيش والأمن السوريين إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد، مطالبا بـ"حماية دولية".

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية السورية عملية أمنية بالمحافظة ودخول قوات لنزع سلاح "مجموعات خارجة عن القانون"، وفق وكالة الأناضول.

وقال حكمت الهجري في بيان على حسابه في فيسبوك: "نطالب بحماية دولية وبشكل فوري وسريع نظرا لخطورة الوضع".

وأضاف: "نؤكد على رفض دخول الأمن العام والهيئة للمنطقة، وخاصة أنهم ليلة أمس دخلوا الحدود الإدارية بحجة الحماية، لكنهم أقدموا على قصف أهلنا في القرى الحدودية وكانوا يساندون العصابات التكفيرية بأسلحتهم الثقيلة وطائراتهم المسيرة".

وتابع الهجري: "نحمّل كامل المسؤولية لكل من يشارك بالاعتداء على مناطقنا وأهلنا وكل من يسعى لدخول الأمن العام إلى مناطقنا".

واختتم بيانه بالتأكيد على "طلب الحماية الدولية الفوري، وذلك حقنًا لدماء أهلنا وأبنائنا"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إصابة مواطنة و3 أطفال إثر استهداف "مجموعات خارجة عن القانون" بريف محافظة السويداء منازل في ريف محافظة درعا المجاورة.

والاثنين أيضا، أعلن متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن قوات الأمن والجيش دخلت محافظة السويداء جنوب البلاد منذ ساعات الصباح الأولى، في إطار عملية أمنية تهدف إلى "وقف الفلتان وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون".

جاء ذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت الأحد في السويداء وأسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح.

وبعد ساعات، أعلن جيش الاحتلال مهاجمة دبابات في السويداء، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية بدمشق عملية أمنية بالمحافظة.

وقال الجيش، في بيان أولي، إنه "هاجم قبل قليل عدة دبابات في منطقة قرية سميع بالسويداء جنوب سوريا"، دون تفاصيل.