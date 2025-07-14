اتحاد جدة السعودي يستقر على رحيل 3 لاعبين

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استقر نادي اتحاد جدة السعودي على رحيل 3 من نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الرياضية» السعودية فإن المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، الفرنسي لوران بلان رفض اصطحاب الثلاثي محمد المحاسنة وهمام الهمامي وفواز الصقور إلى معسكر الفريق في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة السعودي بصدد الإعلان عن رحيل الثلاثي حيث يقوم النادي بتسويقهم لتوفير عروض بيع أو إعارة خلال الميركاتو الحالي.

ويسعى الاتحاد للحفاظ على إنجازه في الموسم الماضي عقب تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه عدد من النجوم الكبار أمثال كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي.