بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت أبو مازن الآن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الحال.

بن غفير كان يتحدث لقناة "إسرائيل 24"، مساء الأحد، ردا على اعترافات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين في وقت سابق من اليوم.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون".

وردا على سؤال بشأن ما يتوجب فعله، أجاب: "أن نفكك السلطة، ولو كنت رئيسا للوزراء لأصدرت أمرا باعتقال أبو مازن الآن، فهو يشن إرهابا دوليا ضدنا"، على حد قوله.

وتزعم إسرائيل أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والتحركات الفلسطينية باتجاه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة تمثل "إرهابا دوليا".