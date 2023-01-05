رئيس الحكومة المغربية يبحث مع مسؤول أوروبي العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والحوار، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رحب بتطور العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن.

كما نوه أخنوش بقيمة المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المغرب، من الوصول إلى مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أكثر من 45 مليار يورو، والتي تضاعفت لثلاث مرات خلال 10 سنوات.

وأضاف البيان أنه خلال هذا اللقاء، أعرب أخنوش، عن ارتياحه للتلاؤم والانسجام بين أجندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي ينفذها المغرب، ودعم الاتحاد الأوروبي ومرافقته لهذه المشاريع، في إطار التسريع في تنفيذ عدد منها خلال العام الجاري.