 الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة بمحافظة سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يتناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة بمحافظة سوهاج

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 12:16 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.

وأفادت القناة بأن الرئيس السيسي، تفقد مشروعات المبادرة القومية «حياة كريمة» في سوهاج، كما تناول الإفطار مع أهالي قرية أم دومة.

وفي وقت سابق، صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، يتفقد اليوم قرية أم دومة بمركز طما أحد قرى «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، كما يفتتح مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج، من بينها: مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و5 مشروعات لمياه الشرب، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.


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