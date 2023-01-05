بايدن يعتزم زيارة الحدود الجنوبية أثناء تواجده في المكسيك الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعتزم زيارة الحدود الجنوبية أثناء تواجده في المكسيك الأسبوع المقبل.

وأكد بايدن، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مساء الأربعاء، أن الترتيبات الخاصة بزيارة الحدود قيد الإعداد ويمكن أن تتم قبل أن يذهب إلى مكسيكو سيتي لحضور قمة زعماء أمريكا الشمالية "المكسيك وكندا" المقرر لها يوم 9 يناير.

وأوضح بايدن، أنه سيلقي خطابًا يوم الخميس بشأن أمن الحدود، والذي سيتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة.

وستكون زيارة الحدود الجنوبية، هي الأولى لبايدن منذ توليه منصبه حيث يواجه الرئيس الأمريكي انتقادات منذ شهور لعدم زيارته للحدود وسط أزمة المهاجرين.

وأمرت المحكمة العليا الشهر الماضي بضرورة بقاء سياسة الحدود 42 على ماهي عليه، مما عكس أمرًا من قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، قضى بضرورة إنهاء سياسة الحدود في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، الذي تعرض لضغوط من الجمهوريين لإعادة استخدام سياسة الحدود 42، الأسبوع الماضي إن إنهاء هذه السياسة "تأخر عن موعده" ولكن يجب تنفيذها في أعقاب قرار المحكمة.

وتسمح سياسة الحدود 42، الذي تم تنفيذه في بداية الوباء، بطرد المهاجرين الموجودين على الحدود سريعا دون دراسة طلب اللجوء.