تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، صالونًا نقاشيًا بعنوان "التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها، دور الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة في تخريج طالب مدرب ومؤهل لمواكبة سوق العمل، وآلية ربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني بالتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر، وآليات التوعية بأهمية التحول نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وأستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.