مرتضى منصور: اتحاد الكرة لا يستطيع منع الزمالك من القيد

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار اتحاد الكرة الجديد بشأن قيد اللاعبين لن يسري عليه.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر في وقت سابق، منع الأندية من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حتى يتم دفع المديونيات المتأخرة عليهم.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «اتحاد الكرة ميقدرش يمنعنا من قيد اللاعبين، والزمالك هيسجل صفقاته بشكل طبيعي إذا تعاقدنا مع أحد هذا الشتاء».

وأضاف: «هذا القرار ظالم لأن المديونيات التي على نادي الزمالك، كانت في فترة لجنة حسين لبيب، وأنا ليس لي علاقة بها».

وأتم: «حتى الآن لن نتعاقد مع صفقات جديدة، ولكن إذا أراد فيريرا تدعيم صفوف الفريق سنفعل ذلك».