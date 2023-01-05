الجيش الأوكراني يستهدف مواقع روسية 25 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الطائرات والمروحيات الحربية، نفذت 25 طلعة جوية لاستهداف عناصر ومعدات عسكرية روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الهيئة -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- إلى أن القوات الروسية نفذت، خلال اليوم الماضي، ثلاث ضربات صاروخية و13 غارة جوية، كما أطلقت قذائف مدفعية 68 مرة، على البنية التحتية المدنية في مناطق بدونيتسك ومناطق في خيرسون، مشيرة إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.

وأوضحت أن الجيش الروسي يركز جهوده على شن هجمات في اتجاه باخموت بدونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الروسية تعمل بشكل نشط في خيرسون وزابوريجيا، ويقصفون مواقع القوات الأوكرانية، لافتة إلى أن أكثر من 45 منطقة في زابوريجيا وخيرسون تضررت جراء القصف الروسي، مؤكدة تضرر البنية التحتية لعدة مناطق بسبب قصف الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، موضحا أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.