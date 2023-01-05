الفتح يقفز إلى المركز الثاني في الدوري المغربي بالفوز على الاتحاد التوركي

قفز فريق الفتح الرياضي إلى المركز الثاني في الدوري المغربي لكرة القدم، بعدما تغلب على الاتحاد الرياضي التوركي 3 / صفر، مساء الأربعاء، ضمن المرحلة العاشرة من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تعادل المغرب الفاسي مع نهضة بركان سلبيا، وأولمبيك أسفي مع المغرب التطواني 1 / 1 .

وحسم الفتح الرياضي مباراته أمام الاتحاد الرياضي التوركي بثلاثية (هاتريك) سجلها حمزة هنوري في الدقائق 56 و66 و90 .

وشهدت المباراة طرد المدافع عمر نمساوي من الاتحاد الرياضي التوركي في الدقيقة 17 .

ورفع الفتح الرياضي رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الجيش الملكي المتصدر، بينما تجمد رصيد التوركي عند 17 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة المغرب الفاسي وضيفه نهضة بركان، ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مقابل 11 نقطة لنهضة بركان في المركز الثاني عشر.

كذلك تعادل أولمبيك آسفي مع ضيفه المغرب التطواني 1 / 1، ليرفع آسفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما رفع المغرب التطواني رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم المغرب التطواني عن طريق يوسف عربيدي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك شيلكنا ساماكي التعادل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.