رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بخفض الدين العام ومعدل التضخم

تعهد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، بخفض معدل الدين العام ومعدل التضخم في بريطانيا، في الوقت الذي يحدد فيه أولويات حكومته للعام الجديد في ظل تصاعد الإضرابات العمالية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الأهداف الاقتصادية بين 5 أولويات حددها رئيس الوزراء البريطاني في أول مجموعة تصريحات له خلال العام الحالي.

وتعهد سوناك بتحقيق نمو الاقتصاد ومعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتحسين مخصصات الرعاية الصحية.

وقال سوناك، في خطاب له بشرق لندن اليوم الأربعاء: "هذه هي أولويات الشعب.. هي أولويات حكومتكم. ونحن إما نحققها أو لا، لن يكون هناك خداع ولا غموض، إما أن نحقق ما وعدنا به أو لا".

يواجه سوناك الذي لم يمر عليه في منصبه أكثر من ثلاثة أشهر، العديد من الأزمات بما في ذلك اضطراب خدمات الصحة العامة والسكك الحديدية بسبب الإضرابات العمالية، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع معدل التضخم واحتمالات دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الكساد.

وأشارت بيانات اقتصادية، نُشرت اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع التضخم الغذائي في بريطانيا إلى مستويات قياسية فيما تعاني الكثير من الأسر من "عيد ميلاد صعب" جراء ارتفاع الأسعار.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا بأن أسعار الغذاء للمتسوقين قفزت إلى 3ر13% في ديسمبر من 4ر12% في الشهر السابق.

وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر أسعار المتاجر "بي آر سي-نيلسن أي كيو" علامة طفيفة على الراحة للمتسوقين الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع بالمتاجر بشكل عام إلى 3ر7% في ديسمبر. وتراجعت من 4ر7% في نوفمبر ولكن تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.

وقفز تضخم الأغذية الطازجة إلى 15% لديسمبر من 3ر14% في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية التي تحفظ في درجة حرارة الغرفة مثل المكرونة والأغذية المعلبة، بنسبة 11% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.