إيهاب توفيق يغني مع جمهور «كاسيت 90» ملهمش في الطيب

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قدم الفنان إيهاب توفيق خلال فقرته بحفل «كاسيت 90»، أغنيته «ملهمش في الطيب»، وسط تفاعل من الجمهور الذي غناها معه بتأثر شديد، كما غنى مع الجمهور «أكتر من كده إيه».

افتتح إيهاب توفيق فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «سحراني».

وعبر إيهاب توفيق عن سعادته بلقاء جمهوره من الشعب السعودي، قائلا: «جي من مصر بكل الحب والود للشعب السعودي»، واستكمل بغناء «عامل عمله» وسط تفاعل وغناء الجمهور.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».