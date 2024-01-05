 صحة الدقهلية: تحرير 189 محضرا خلال حملات تفتيشية على 358 منشأة - بوابة الشروق
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صحة الدقهلية: تحرير 189 محضرا خلال حملات تفتيشية على 358 منشأة

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 1:13 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 1:13 م

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 358 منشأة، تبين أن 86 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقال شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إن الحملات حررت 189 محضرا وسحبت 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1508 كيلو من أغذية متنوعة و441 لتر عصائر وألبان فاسدة.

وأكد وكيل صحة الدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة.


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