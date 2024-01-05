الطيران: وقف إصدار تذاكر الرحلات الوافدة من الخارج يحافظ على العملة الأجنبية

علق المهندس عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران، على إعلان «إيقاف إصدار أي تذاكر من داخل البلاد للرحلات التي تنطلق من الخارج، بما في ذلك تذاكر الترانزيت العابرة لنقاط داخل الحدود المصرية وذلك اعتبارا من 10 يناير».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، إن القرار يأتي بعد قرار سابق لوزارة الطيران منذ عدة أشهر؛ بوقف نظام تذاكر السوتو؛ الخاص بتحديد قطع التذاكر من نقطة خارج مصر إلى نقطة أبعد؛ حفاظا على تحويلات الشركات الوطنية المالية من الدولار.

وأوضح أن القرار يلزم بحجز التذكرة من البلد محل الإقامة، قائلا: «لو حجزت تذكرة القاهرة- لندن ذهاب وعودة؛ تحجز الذهاب من مصر بالعملة المحلية لو أنت داخل مصر، أما لو أنت بالخارج تحجز العودة من دولة الخارج».

وأضاف أن القرار يحافظ على حقوق شركات الطيران المصرية من الحصيلة الدولارية وتقليل الانتفاع عن طريق بعض الأفراد، قائلا: «قبل القرار كان الشخص بالخارج يقوم بإرسال 100 دولار لتذكرة ثمنها 3 آلاف جنيه، ثم تحول بسعر صرف مختلف من السوق، ويتم سداد المبلغ إلى البنوك على سعر الصرف المحلي، وبعدها تتحمل الدولة تحويله إلى الخارج».