وزير الداخلية الإيراني: القبض على عدد من المشتبه بهم في تفجير كرمان

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، عن القبض على عدد من المشتبه بهم في التفجير مدينة كرمان جنوبي إيران.



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني قال في تصريح له "إن قوى الأمن الإيرانية عثرت على أدلة جيدة حول أسباب التفجير الإرهابي في كرمان، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم".



وأضاف "الأوضاع تحت السيطرة وبالتأكيد ستقع الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأمن الإيرانية".



يذكر أن تفجيرين استهدفا يوم الأربعاء الماضي المشاركين في احياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في كرمان ما أدى إلى مقتل 89 شخصا وإصابة 284 آخرين مازال 180 منهم في المستشفيات يتلقون العلاج اللازم.



وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن التفجيرين.