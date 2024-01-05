أكاديمية الفنون تحتفل بالعام الأول على افتتاح المكتبة المركزية

فى إطار دعم وزارة الثقافة لتطوير المكتبات بالمنشأت الثقافية، شهدت أمس الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الاحتفال الذى نظمته المكتبة المركزية بمناسبة مرور عام على افتتاحها.

وتضمن الحفل زيارة لقاعات المكتبة للوقوف علي حالة التطوير والتحديث التي تمت خلال عام من الافتتاح كما قامت بزيارة المكتبات المهداه والتي بلغ عددها ما يقرب من أربعة عشر مكتبة مهداه من كبار الكتاب والمثقفين من أهمهم مكتبة الراحل الدكتور فوزي فهمي ،مكتبة الدكتور شاكر عبد الحميد، مكتبة الدكتور سعد أردش، مكتبة الدكتورة نهاد صليحة، مكتبة الدكتور هاني مطاوع وغيرهم من المكتبات المهداه والمعدة لكى يستفيد منها للطلبة والباحثين.

وأعربت جبارة عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي حققته المكتبة المركزية خلال العام الماضى بهدف نشر الوعى المعلوماتى وتفعيل دور المكتبات لتكون مراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية.

وأضافت أن المكتبة المركزية بأكاديمية الفنون لها طابع خاص فهى أكبر مكتبة تضم كتب وأبحاث ومترجمات فى كافة مجالات الفنون.

يذكر أنه فى مثل هذا اليوم من العام الماضي تم افتتاح المكتبة المركزية بحضور الأستاذ الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من النواب.